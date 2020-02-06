В Министерстве обороны Украины рассказали, что комиссия вооруженных сил РФ на Донбассе контролирует боевую подготовку боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК”, – сказано в сообщении.

При этом также отмечается, что усилия противник сосредотачивает на проверке и подготовке артиллерийских подразделений.

Подконтрольные России террористы проводят стрельбы минометных батарей и артиллерийских дивизионов и одновременно учения разведывательных подразделений.

“Вместе с тем на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится комиссия Южного военного округа ВС РФ, в состав которой входят офицеры Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург). Указанная комиссия в том числе осуществляет контроль мероприятий боевой подготовки”, – говорится в сообщении.