Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК”, – сказано в сообщении.
При этом также отмечается, что усилия противник сосредотачивает на проверке и подготовке артиллерийских подразделений.
Подконтрольные России террористы проводят стрельбы минометных батарей и артиллерийских дивизионов и одновременно учения разведывательных подразделений.
“Вместе с тем на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится комиссия Южного военного округа ВС РФ, в состав которой входят офицеры Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург). Указанная комиссия в том числе осуществляет контроль мероприятий боевой подготовки”, – говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела оккупантами позиций украинских защитников погибла боевой медик Клавдия Сытник.