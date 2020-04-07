Глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.

Об этом она рассказала в интервью “Украинской правде”.

Венедиктова отметила, что сейчас речь идет о квалификации. Это будет либо 115 статья, то есть убийство, либо 118 – убийство по причине самозащиты.

“По Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-та, но так или иначе – это подозрение… Разница – в квалификации”, – сказала она.

По ее словам, она не инициирует подозрение, но ждет результат двухгодичного расследования в деле активиста.

Ранее экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказывал, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении одесскому активисту.

“Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления”, – рассказал Трепак.

Он отметил, что после разговора с Венедиктовой был поражен такой постановкой вопроса.

“Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная его обстоятельств?”, – заявил он.

Поскольку оснований для объявления подозрения нет и не было, Трепак отказал Венедиктовой, пояснив, что это незаконно.

“Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией”, – пояснил он.