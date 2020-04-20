Об этом в эфире телеканала “112 Украина” рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, было принято решение о компенсации для местных бюджетов и компенсации для людей, которые потеряли свое жилье.

Виталий Бунечко также рассказал, что в области около одной тысячи человек из разных подразделений ГСЧС тушат лесные пожары. К борьбе со стихией привлечены областные лесники, лесничие КП “Житомироблагролес” и военные Нацгвардии. Военные помогают исследовать территорию при помощи дронов.

“Сегодня после первого облета на вертолете я могу доложить о том, что нет открытых очагов. Есть задымление, но, как мне доложили, дым уже совершенно иного характера. То есть уже даже по всей территории можно пролететь на вертолете. Потому что когда мы поднимались вчера на вертолете, были места, куда мы не могли пройти, потому что там был дым иного характера, куда вертолет пройти не может. Сегодня сообщают, что ситуация пока контролируемая, дальше работает авиационная техника”, – сказал губернатор области.