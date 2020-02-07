В интернете появились первые кадры со съемок фильма "Матрица-4".

Фотографии были опубликованы на странице Keanu Planet в Twitter.

Ранее сообщалось, что съемки четвертой части легендарного фильма проходят в Сан-Франциско.

Режиссером кинофильма является Лана Вачовски, а роль Нео снова исполнит Киану Ривз.

Помимо того, в картине снова появятся звезды предыдущих фильмов Кэри-Энн Мосс (Тринити) и Джада Пинкетт-Смит.

На данный момент сюжет новой части саги держится в секрете. Однако, Киану Ривз в образе Нео отошел от предыдущего образа в черном плаще и выглядит как обыкновенный человек.

Первые три части – “Матрица” (1999), “Матрица: перезагрузка” (2003) и “Матрица: революция” (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.

Франшиза “Матрицы” является одной из наиболее успешных в истории кинематографа.