Фотографии были опубликованы на странице Keanu Planet в Twitter.
Ранее сообщалось, что съемки четвертой части легендарного фильма проходят в Сан-Франциско.
Режиссером кинофильма является Лана Вачовски, а роль Нео снова исполнит Киану Ривз.
Помимо того, в картине снова появятся звезды предыдущих фильмов Кэри-Энн Мосс (Тринити) и Джада Пинкетт-Смит.
На данный момент сюжет новой части саги держится в секрете. Однако, Киану Ривз в образе Нео отошел от предыдущего образа в черном плаще и выглядит как обыкновенный человек.
Первые три части – “Матрица” (1999), “Матрица: перезагрузка” (2003) и “Матрица: революция” (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.
Франшиза “Матрицы” является одной из наиболее успешных в истории кинематографа.
- Ранее на You-Tube-канале The Unusual Suspect появилось видео, авторы которого представили, как бы выглядел фильм “Матрица”, если бы главную роль в нем сыграл Уилл Смит вместо Киану Ривза.