Covid-19 Украина

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Полевые госпитали на стадионах и парковках: фото с высоты птичьего полета

На фото, сделанных со спутников, изображены пустые поля, спортивные стадионы и автостоянки, которые в разных странах были трансформированы в больницы и полигоны для медицинских целей.

Понедельник, 13 апреля 2020, 16:14

Подборку снимков опубликовало американское издание Business Insider. #Буквы публикуют полный материал.

Системы здравоохранения во многих странах столкнулись со сложностями в условиях эпидемии коронавируса. Правительствам пришлось наращивать усилия, чтобы обеспечить необходимое тестирование и необходимое количество мест в больницах.

По состоянию на 10 апреля коронавирусом заразились более 1,6 миллиона человек, их них смертельных случаев – не менее 102 000 человек, в то время, как многие страны еще даже не достигли пика заболеваемости.

Чтобы расширить возможности здравоохранения, многие страны создают новые больницы и испытательные полигоны в местах, ранее не предназначенных для этих целей. Спортивные стадионы, автостоянки и парки отдыха были превращены в изоляторы и учреждения для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Спутниковые снимки от Maxar Technologies показывают, в каких неожиданных местах были возведены лечебные учреждения.

  1. Пустое поле за пределами русского села Голохвастово, расположенного на окраине Москвы, до начала строительства полевого госпиталя.23_new hospital area before construction_golokhvastovo_russia_11nov2019_wv3
  2. Здесь изображено, как рабочие уже выкопали и выровняли землю для того, чтобы освободить место под новою больницу на 500 мест для лечения пациентов с коронавирусом.5e90918692e8ba50a35c4de3
  3. В Нью-Йорке христианская организация гуманитарной помощи под названием “Кошелек самаритянина” возвела импровизированную полевую больницу в Центральном парке. 01_overview of central park field hospital_new york city_6april2020_ge1
  4. На более близком изображении показаны 14 палаток больницы, в которых размещено 68 коек для интенсивной терапии. У временной больницы есть доступ к аппаратам искусственной вентиляции легких и с 1 апреля тут лечат пациентов с COVID-19 из больницы Маунт-Синай.02_close up view of central park field hospital_new york city_6april2020_ge1
  5. В Майами Национальная гвардия армии Флориды превратила автостоянку стадиона Хард-Рок, где располагается футбольная команда города, в центр тестирования COVID-19. 03_overview of coronavirus testing site_hard rock stadium parking lots_miami florida_31march2020_ge1
  6. Центр открылся 23 марта и используется для тестирования сотрудников служб неотложной медицинской помощи и медицинских работников (включая сотрудников полиции, пожарных, работников больниц и других), а также лиц старше 65 лет с симптомами заражения.04_coronavirus testing site_hard rock stadium parking lots_miami florida_31march2020_ge1
  7. Также в Майами на этом спутниковом снимке изображен полевой госпиталь, построенный на Ярмарке молодежи в Майами-Дейд. Больница построена на ярмарочной площади в Вестчестере, штат Флорида, и оснащена 250 медицинскими кроватями.16_makeshift field hospital_miami dade county fairgrounds_miami florida_31march2020_ge1
  8. В Ландовере, штат Мэриленд, Национальная гвардия штата Мэриленд и Департамент здравоохранения округа Принс-Джордж превратили парковку FedEx Field в центр тестирования COVID-19. 05_overview of fedex field_landover maryland_3april2020_ge1
  9. Изображение крупным планом показывает изолированную область парковки, где пациенты с назначением могут обследоваться в различных палатках на наличие коронавируса. 06_coronavirus testing site_ fedex field_landover maryland_3april2020_ge1
  10. Стоянка Tiaa Bank Field в Джексонвилле, штат Флорида также была переделана в испытательный центр COVID-19. 07_coronavirus test site_overview of tiaa bank field stadium parking lot and line of cars_jacksonville florida_29march2020_wv3
  11. Это более близкое изображение показывает линии палаток. Начиная с 23 марта, парковка доступна для тестирования людей с симптомами всех возрастов. 08_coronavirus test site_tiaa bank field stadium parking lot_jacksonville florida_29march2020_wv3
  12. На этом спутниковом снимке изображена больница, построенная в центре футбольного поля в Шорлайн, штат Вашингтон. 09_shoreline washington_field hospital_31march2020_ge1
  13. На более близком изображении показаны две самодельные палатки, расположенные прямо на вершине поля. Во временной больнице подготовили 200 койко-мест. Они предназначены для лечения пациентов с менее выраженными симптомами заражения коронавирусом.10_close up of shoreline washington_field hospital_31march2020_ge1
  14. ВМС США организовали два плавучих госпиталя в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, каждый из которых расчитан на 1000 мест. На этом спутниковом снимке показан госпитальный корабль USNS Mercy, который был развернут в Лос-Анджелесе 27 марта. 11_usns hospital ship mercy_port of los angeles_5april2020_ge1
  15. Здесь изображен его “родственный” корабль USNS Comfort, который пришвартовался в Нью-Йорке 30 марта. 11a_usns comfort hospital ship_new york city_6april2020_ge1
  16. В Бостоне врачи создали палаточный госпиталь в стиле милитари на пустой парковке, чтобы обеспечить бездомным место для карантина и получения медицинской помощи. 12_field hospital in parking lot for boston homeless_boston mass_27march2020_ge1
  17. На этом более близком фото изображены две самодельные палатки на стоянке. Одна палатка построена специально для карантина пациентов, у которых нет симптомов, но которые были подвержены воздействию вируса, а другая предназначена для тех, у кого оказался положительный результат, и кто нуждается в уходе.13_field hospital in parking lot for boston homeless_close up view_boston mass_27march2020_ge1
  18. На этом спутниковом снимке показана автостоянка Университета Нового Орлеана Lakefront Arena, которую Департамент здравоохранения и социального обеспечения США и город Новый Орлеан превратили в испытательный полигон COVID-19. 14_coronavirus test site_unoo lakefront arena_new orleans_30march2020_ge1
  19. Более близкое изображение показывает линию автомобилей, проезжающих через испытательные палатки. Место открыто для всех, кто старше 18 лет с симптомами коронавируса, и город ставит своей целью тестировать до 100 человек в день на стоянке. 15_close up of coronavirus test site_unoo lakefront arena_new orleans_30march2020_ge1
  20. В Буэнос-Айресе на военном объекте в Кампо-де-Майо был создан мобильный полевой госпиталь, который использует палатки за пределами своей базы для борьбы с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. 15_ field hospital_campo de mayo military hospital_buenos aires argentina_2april2020_wv2
  21. В Боготе, Колумбия, центральный военный госпиталь страны перестроил парковку, включив в нее восемь больничных палаток. Они могут использоваться для лечения пациентов без проблем с дыханием, и освобождают пространство в основном учреждении. 16_central military hospital_covid19 site_bogota colombia_22march2020_ge1
  22. Это изображение показывает огромный полевой госпиталь, построенный в центре стадиона Пакаембу в Сан-Паулу, Бразилия. Стадион обычно используется для футбольных матчей и концертов, но сейчас он является центром больницы на 200 коек для лечения пациентов с коронавирусом. 19_ medical facilities_pacaembu stadium_sao paulo brazil_29march2020_ge1
  23. В Южной Африке больница Tygerberg в Кейптауне построила систему полевого госпиталя за пределами своего основного учреждения, чтобы предоставить больше возможностей для лечения пациентов с COVID-19. 20_tygerberg hospital_bellville_cape town south africa_5arpil2020_wv2
  24. Крупный план импровизированной больницы показывает здание, где пациенты могут быть изолированы, обследованы медицинскими работниками и проверены на наличие вируса. 21_closeup of testing facilities_tygerberg hospital_bellville_cape town south africa_5arpil2020_wv2
  25. На снимке со спутника в Нигерии показана временная больница, построенная в центре спортивного стадиона Оникан. Стадион находится в Лагосе, эпицентре вспышки вируса в Нигерии, и используется для лечения и изоляции пациентов с коронавирусом. 22_medical facilities_onikan stadium_lagos nigeria_5april2020_wv2

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