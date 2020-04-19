Об этом сообщается на официальном сайте ГУНП в Донецкой области.
“В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не были соблюдены социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массового отравления)”, – сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что служба прошла в 275 храмах за порядком следили 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Всего зарегистрировано 4 случая несоблюдения карантинных правил.
- Напомним, в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область) 18 апреля провели литургию в присутствии огромного количества верующих и без средств индивидуальной защиты.