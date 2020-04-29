Об этом стало известно из прямого эфира Богдана Кутепова, который транслировался на страницу в Facebook.
Журналист вел прямую трансляцию, находясь напротив Кабинета Министров и в Мариинском парке. Полицейские обратились к нему с требованием покинуть “зеленую зону”.
Не назвав фамилии и не объяснив законности своих требований, полицейские силой вытолкали журналиста из зоны видимости акции протеста.
В ответ на вопрос Кутепова полицейские продолжили его толкать, в результате чего повредили технику.
Кутепов сообщил в прямом эфире, что намерен позвонить в полицию.
Инцидент уже осудили в организации “Институт массовой информации”.
- Ранее сообщалось, что около 200 фермеров перекрыли движение по автомобильному мосту через Днепр вблизи Херсона.
- В Одессе торговцы добились открытия рынка.
- 28 апреля мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или передать полномочия об их открытии местным властям.