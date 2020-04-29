Полицейские сломали технику журналиста "Громадського" Богдана Кутепова в то время, как он стримил акцию протеста возле Кабмина.

Об этом стало известно из прямого эфира Богдана Кутепова, который транслировался на страницу в Facebook.

Журналист вел прямую трансляцию, находясь напротив Кабинета Министров и в Мариинском парке. Полицейские обратились к нему с требованием покинуть “зеленую зону”.

Не назвав фамилии и не объяснив законности своих требований, полицейские силой вытолкали журналиста из зоны видимости акции протеста.

В ответ на вопрос Кутепова полицейские продолжили его толкать, в результате чего повредили технику.

Кутепов сообщил в прямом эфире, что намерен позвонить в полицию.

Инцидент уже осудили в организации “Институт массовой информации”.