На Закарпатье в селе Нижние Ворота в субботу вечером, 8 февраля, правоохранители задержали семь человек - лидера и членов организованной преступной группировки (ОПГ).

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Все задержанные были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области.

Во время задержания лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их остановили. В результате никто не пострадал. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъято оружие.

По оперативной информации правоохранителей, участники преступной группировки планировали установить контроль над регионом.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия. Позже будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.