Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Все задержанные были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области.
Во время задержания лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их остановили. В результате никто не пострадал. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъято оружие.
По оперативной информации правоохранителей, участники преступной группировки планировали установить контроль над регионом.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия. Позже будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.
- 7 февраля сообщалось, что в Мукачево (Закарпатская область) произошла перестрелка. По приказу руководителя МВД Арсена Авакова в городе усилены меры безопасности.