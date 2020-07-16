Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.
Правоохранители пытаются установить местонахождение Ботнаря после обращения его родственников об исчезновении.
“Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля вечером вышел по делам и до настоящего времени не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что по инциденту открыто уголовное производство по статье “умышленное убийство”.
- Напомним, что городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара.