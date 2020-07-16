В полиции открыли уголовное производство по факту исчезновения заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Правоохранители пытаются установить местонахождение Ботнаря после обращения его родственников об исчезновении.

“Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля вечером вышел по делам и до настоящего времени не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что по инциденту открыто уголовное производство по статье “умышленное убийство”.