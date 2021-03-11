Министерство внутренних дел хочет по возможности расширить свое присутствие в соцсети TikTok для противодействия пропаганде суицида и не только.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1 + 1”.

Темой эфира было предотвращение детского суицида. В частности, обсуждали влияние соцсетей на желание детей закончить свою жизнь.

Во время программы представители МВД отметили, что киберполиции еще не подтвердила ни одного случая смерти детей из-за так называемых “групп смерти” в соцсетях.

Со всем тем, между НПУ и соцсетями Instagram, Facebook, TikTok налажены связи, что это помогает оперативнее блокировать любой нелегальный контент, в частности, посвященный пропаганде суицида.

Роман Сочка, главный инспектор департамента киберполиции, отметил, что TikTok пошел навстречу правоохранителям и начал блокировать запросы, связанные с суицидом, взамен предлагая тому, кто ищет, обратиться за психологической помощью. Однако стоит заметить, что это работает только при поиске связанных слов и тегов, написанных на английском и русском языках.

Кроме этой деятельности в TikTok, полиция хочет вести еще и агитационную. В частности, для противодействия пропаганде суицида.

“У нас есть ролики полиции. И патрульная полиция снимает такие ролики. Но они, конечно, не имеют такого большого эффекта, как вирусные видео певцов, музыкантов и различные шутки. Но я хочу сказать, что по итогам этой передачи мы изучим возможность большего присутствия и пропаганды именно полиции в TikTok”, — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.