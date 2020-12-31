Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
“Около 21:20 в полицию поступила информация о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки”, – говорится в сообщении.
Сейчас на месте проводят тщательный осмотр. Правоохранители пытаются установить лиц, которые могут быть причастны к этому событию.
“Кроме того, проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию”, – добавили в полиции.
- Как сообщалось ранее, в ночь с 22 на 23 июля в доме, где проживают родители Шабунина, расположенном недалеко от станции метро “Славутич” в Киеве, произошел пожар.
- Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома активиста Виталия Шабунина в Киевской области.