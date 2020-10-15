Covid-19 Украина

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Политики морально уже готовы создать коалицию против Зеленского – медиаменеджер

Украинский медиаменеджер и медиаконсультант Алексей Мустафин заявил, что политики морально уже готовы создать коалицию против президента Владимира Зеленского.

Четверг, 15 октября 2020, 16:58

Об этом он сказал в интервью #Буквам.

“Я думаю, что большинство игроков в политическом украинском поле только ждут случая, когда у них будет возможность создать такую коалицию. На психологическом уровне она уже существует. Просто продемонстрировать ее наличие, видимо, не пришло время. Чтобы заявить о ней, чтобы продемонстрировать это публично. Но я думаю, что душить Зеленского с радостью будут все”, – считает медиаменеджер.

Он также добавил, что по его мнению, олигарх Игорь Коломойский “это сделает с особым удовольствием”.

“Помните пословицу “Отольются кошке мышкины слезки”, – резюмировал Мустафин.

  • Сразу после парламентских выборов 21 июля основатель партии “Слуга народа”, Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру “Голоса” Святославу Вакарчуку обсудить вопрос создания коалиции. Вакарчук заявил, что к переговорам готов.
  • Впоследствии глава политической партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков отмечал, что коалиционное соглашение будет подписано на первом заседании Парламента девятого созыва, то есть 29 августа. В итоге “Слуга народа” сформировала монобольшинство.
Теги: Владимир Зеленский, политики, коалиция, медіаконсультант, медіаменеджер, Олексій Мустафін

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