Политики морально уже готовы создать коалицию против Зеленского – медиаменеджер

Об этом он сказал в интервью #Буквам.
“Я думаю, что большинство игроков в политическом украинском поле только ждут случая, когда у них будет возможность создать такую коалицию. На психологическом уровне она уже существует. Просто продемонстрировать ее наличие, видимо, не пришло время. Чтобы заявить о ней, чтобы продемонстрировать это публично. Но я думаю, что душить Зеленского с радостью будут все”, – считает медиаменеджер.
Он также добавил, что по его мнению, олигарх Игорь Коломойский “это сделает с особым удовольствием”.
“Помните пословицу “Отольются кошке мышкины слезки”, – резюмировал Мустафин.
- Сразу после парламентских выборов 21 июля основатель партии “Слуга народа”, Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру “Голоса” Святославу Вакарчуку обсудить вопрос создания коалиции. Вакарчук заявил, что к переговорам готов.
- Впоследствии глава политической партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков отмечал, что коалиционное соглашение будет подписано на первом заседании Парламента девятого созыва, то есть 29 августа. В итоге “Слуга народа” сформировала монобольшинство.