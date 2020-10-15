Политики морально уже готовы создать коалицию против Зеленского – медиаменеджер

Об этом он сказал в интервью #Буквам.

“Я думаю, что большинство игроков в политическом украинском поле только ждут случая, когда у них будет возможность создать такую коалицию. На психологическом уровне она уже существует. Просто продемонстрировать ее наличие, видимо, не пришло время. Чтобы заявить о ней, чтобы продемонстрировать это публично. Но я думаю, что душить Зеленского с радостью будут все”, – считает медиаменеджер.