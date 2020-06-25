Снимки были опубликованы на сайте Национального арктического научного центра “Экспедиция XXI”.

Уточняется, что свои фотографии опубликовали полярники 24-й Украинской антарктической экспедиции и сезонного отряда исследователей.

Фото были опубликованы в связи с празднованием середины зимы – “Мидвинтера”, который отмечают полярники всего мира.

“Украинская антарктическая станция является одной из самых дальних наших границ. Там сейчас середина зимы – день зимнего солнцестояния, а дни короткие и чрезвычайно красивые”, – рассказывает Оксана Савенко.

“Остров Кинг-Джордж – наибольший остров архипелага Южные Шетландские острова. Это логистические ворота Антарктики. На острове находится самый южный аэропорт мира и функционирует девять научных станций”, – описывает свои снимки Юрий Шепета.