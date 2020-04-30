1,6 миллиарда человек, задействованных в неформальном секторе экономики, то есть половина рабочей силы мира, рискуют потерять средства для существования в условиях пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные отчета Международной организации труда, МОТ (International Labour Organization, ILO).

МОТ – международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений.

По данным организации, во втором квартале 2020 года ожидается сокращение рабочего времени на уровне, который гораздо хуже, чем предполагалось ранее.

В сравнении с докризисным уровнем занятости, то есть в четвертом квартале прошлого года, теперь ожидается снижение на 10,5 %, что эквивалентно 305 миллионам рабочих мест на полный рабочий день (при условии 48-часовой рабочей недели). Ранее предполагалось, что этот показатель составит 6,7 %.

Во втором квартале ожидается сокращение рабочего времени на 12,4% в Северной и Южной Америке и на 11,8% в Европе и Центральной Азии. В других частях мира ожидается падение не ниже 9,5 %.

Как коронавирус повлиял на экономику

В результате экономического кризиса, вызванного пандемией, почти 1,6 миллиарда работников неформальной экономики, то есть половина рабочей силы мира, могут полностью потерять средства для существования.

В первый месяц пандемии у работников, задействованных неформально, на 60% снизились доходы. Если по континентам, то в Африке и Америке это 81%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 21,6%, в Европе и Центральной Азии – 70%.

Не имея альтернативных источников дохода, эти работники и семьи могут не выжить в условиях пандемии.

Как коронавирус повлиял на работу предприятий

Доля работников, задействованных на предприятиях, которые живут в странах, где введены карантинные ограничения, за последние две недели снизилась с 81 до 68 процентов. В отчете пояснили, что такая цифра не демонстрирует значительного ухудшения, так как в Китае снова открылись крупные предприятия и многие люди смогли выйти на работу. В то же время в других частях мира предприятия только закрывались из-за мер карантина.

На 436 миллионах предприятий в мире фиксируют серьезные нарушения мер социального дистанцирования, из-за его не редко принимают решение о полном закрытии предприятий.

Эти предприятия работают в наиболее пострадавших секторах экономики, включая около 232 миллионов в оптовой и розничной торговле, 111 миллионов в обрабатывающей промышленности, 51 миллион в сфере гостиничного и продовольственного обслуживания и 42 миллиона в сфере недвижимости и других видов коммерческой деятельности.