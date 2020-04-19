Об этом пишет польское издание Gazeta Prawna.
Так, 17 апреля, вступил в действие новый закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии коронавируса. При этом им не нужно подавать заявления на временный вид на жительство.
Легальность пребывания на территории Польши будет продлена на основании:
- шенгенской визы;
- в рамках безвизового движения;
- визы, выданной другой страной Шенгенской зоны (включая долгосрочную визу, срок пребывания в соответствии с которой превышает 90 дней);
- разрешения на жительство, выданного другим государством зоны Шенген;
- долгосрочной визы, выданной другим государством-членом ЕС, которое не является государством Шенгенской зоны, если в соответствии с положениями законодательства Европейского союза она дает право находиться на территории Польши;
- разрешения на жительство, выданного другим государством-членом ЕС, которое не является государством Шенгенской зоны, если в соответствии с положениями законодательства Европейского союза оно дает право на пребывание на территории Польши.
Также продлены разрешения на работу и сезонную работу.
Какие иностранцы сейчас могут въезжать на территорию Польши:
- Иностранцы, которые являются детьми граждан Польши или находятся под постоянным попечительством граждан Польши;
- иностранцы, состоящие в браке с гражданином/гражданкой Польши;
- иностранцы, которые имеют “карту поляка”;
- руководители дипломатических представительств и члены их семьи;
- иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Польши;
- иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;
- иностранцы, которые управляют транспортным средством, используется для перевозки грузов.
Стоит отметить, что продление сроков пребывания касается не только украинцев, а и всех иностранцев.
- Ранее сообщалось, что в Польше планируют открыть для посещения парки и лесопарковые зоны со следующего понедельника.