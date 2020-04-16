Об этом сообщает польское радио RMF24.
По словам вице-премьер-министра Яцека Сасина, смягчение карантинных ограничений в Польше планируется уже с 20 апреля.
При этом окончательное решение правительства должно быть принято в течение сегодняшнего рабочего дня.
“Я думаю, что, в первую очередь, уже с ближайшего понедельника, мы можем рассчитывать на открытие лесов, зеленых территорий. Другие ограничения для безопасности останутся – такие как соблюдение дистанции, прикрывание рта и носа, запрет массовых собраний”, – сказал Сасин.
В то же время в Польше пока не собираются возобновлять занятия в средних школах.
- Правительство Чехии обнародовало план дальнейшего послабления карантина в стране в связи с распространением коронавируса. Постепенное возвращение к обыденной жизни займет полтора месяца.