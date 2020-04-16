В Польше планируют открыть для посещения парки и лесопарковые зоны со следующего понедельника.

Об этом сообщает польское радио RMF24.

По словам вице-премьер-министра Яцека Сасина, смягчение карантинных ограничений в Польше планируется уже с 20 апреля.

При этом окончательное решение правительства должно быть принято в течение сегодняшнего рабочего дня.

“Я думаю, что, в первую очередь, уже с ближайшего понедельника, мы можем рассчитывать на открытие лесов, зеленых территорий. Другие ограничения для безопасности останутся – такие как соблюдение дистанции, прикрывание рта и носа, запрет массовых собраний”, – сказал Сасин.

В то же время в Польше пока не собираются возобновлять занятия в средних школах.