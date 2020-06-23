Об этом сообщает “Польское радио”.
Поезда из Польши будут курсировать в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.
На данный момент работу восстанавливает только польская компания PKP Intercity.
Первый поезд выехал из Варшавы в Берлин (Германия) утром 23 июня.
После него отправился поезд в Чехию.
Также на поезде можно будет уехать из Вены (Австрия) в Катовице (Польша), а также с Граца (Австрия) в Перемышль (Польша).
Все пассажиры должны соблюдать правила безопасности. В частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.
- Европейский Союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям.