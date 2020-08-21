Об этом сообщил Петр Порошенко.

“Еще одна тяжелая потеря для нашей семьи. Вчера умер отец Марины – Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка. В эти дни все мои чувства с Мариной. Марина – копия отца: имеет его характер, доброту и скромность. Прошу всех молиться, чтобы Всемилостивый Господь принял Анатолия Михайловича в Царство Небесное”, – отметил он.

Анатолий Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Он работал заместителем главы Минздрава УССР. Позже Переведенцев был советником посла СССР в Монголии.