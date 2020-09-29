Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах умер в американской клинике Mayo в Рочестере в штате Миннесота. Ему был 91 год.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Его госпитализировали в 2019 году, а затем еще раз – в июле 2020 года.

Летом сообщалось, что глава Кувейта был госпитализирован, чтобы пройти обследования.

Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах занимал пост главы Кувейта с 2006 года. Он также известен как архитектор современной внешней политики Кувейта.

Шейх Сабах родился в 1929 году. С 1963 по 2003 год занимал пост главы МИД, а затем стал премьер-министром.

Сейчас младший брат Сабаха и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах временно назначен исполнять ряд полномочий эмира.