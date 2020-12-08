Об этом сообщила жена Йегера Виктория в его официальном Twitter-аккаунте.
“С сожалением вынуждена сообщить вам, что мой любимый генерал Чак Йегер умер сегодня около 9 вечера по восточному времени. Он прожил удивительную жизнь, он – величайший пилот Америки, и его наследие силы, приключений и патриотизма будут помнить всегда“, – написала она.
Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever.
— Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020
По данным британской телерадиокомпании ВВС, Йегер вошел в учебники истории после полета на экспериментальном ракетоплане Bell X-1 в 1947 году. 14 октября Йегер, которому в то время было всего 24 года, достиг скорости более 1225 км/ч на высоте 13 700 м.
Позже он побил несколько других рекордов скорости и высоты, помогая проложить путь космической программе США.
- 2 декабря сообщалось, что австралийский актер Хью Кияс-Бёрн, известный по роли в оригинальном фильме “Безумный Макс” в 1979 году, умер на 74-м году жизни.