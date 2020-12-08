На 98 году жизни скончался американский летчик-испытатель Чак Йегер, который первым в истории превысил скорость звука.

Об этом сообщила жена Йегера Виктория в его официальном Twitter-аккаунте.

“С сожалением вынуждена сообщить вам, что мой любимый генерал Чак Йегер умер сегодня около 9 вечера по восточному времени. Он прожил удивительную жизнь, он – величайший пилот Америки, и его наследие силы, приключений и патриотизма будут помнить всегда“, – написала она.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020

По данным британской телерадиокомпании ВВС, Йегер вошел в учебники истории после полета на экспериментальном ракетоплане Bell X-1 в 1947 году. 14 октября Йегер, которому в то время было всего 24 года, достиг скорости более 1225 км/ч на высоте 13 700 м.

Позже он побил несколько других рекордов скорости и высоты, помогая проложить путь космической программе США.