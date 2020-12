Об этом сообщила жена Йегера Виктория в его официальном Twitter-аккаунте.

“С сожалением вынуждена сообщить вам, что мой любимый генерал Чак Йегер умер сегодня около 9 вечера по восточному времени. Он прожил удивительную жизнь, он – величайший пилот Америки, и его наследие силы, приключений и патриотизма будут помнить всегда“, – написала она.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever.

