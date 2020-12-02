Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн, известный по роли в оригинальном фильме "Безумный Макс" в 1979 году, умер на 74-м году жизни.

Об этом сообщил в Twitter режиссер Тед Гейган.

“Хью Кияс-Бёрн, невоспетый герой австралийского кино, умер в возрасте 73 лет”, — написал он в среду, 2 декабря.

“По всей сути, Хью Кияс-Бёрн, обученный Королевской шекспировской труппой (большая британская театральная труппа — ред.) был совершенно замечательным человеком, который очень настойчиво боролся за экологические и гуманитарные вопросы”, — добавил режиссер.

Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Кияс-Бёрн был актером театра и кино. Он начал выступать на сцене после окончания обучения.

За свою карьеру, которая длилась около 50 лет, он сыграл в более чем двух десятках фильмов. Хью был более всего известен по роли Бессмертного Джо, центрального антагониста в оригинальной ленте “Безумный Макс” в 1979 года и четвертом фильме франшизы “Дорога гнева” 2015 года.