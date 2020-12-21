Об этом сообщает “РБК”.

Сообщается, что писатель долго болел. Он умер сегодня ночью, в 01:15. Похороны состоятся 23 декабря.

Курляндский родился в 1938 году в Москве. В годы войны он жил с бабушкой и дедушкой в Свердловске. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева.

В студенческие годы писал миниатюры для капустников. В институте Курляндский познакомился с Аркадием Хайтом, с которым в будущем напишет сценарий для “Ну, погоди!”. С 1964 года Курляндский публиковался в литературных изданиях.

Курляндский работал над созданием таких мультфильмов, как “Баба-яга против!”, “Сезон охоты”, “Возвращение блудного попугая”, “Великолепный Гоша” и “Яблочный пирог”.