Об этом сообщает Reuters.
Похороны состоятся после репатриации его тела с США, на церемонии сможет присутствовать только определенное количество родственников.
Также в Бахрейне на неделю объявлен траур, государственные флаги приспущены.
Принц Халифа бен Сальман аль-Халифа занимал свою должность рекордные 50 лет – с 1970 года. Его пребывание в должности считается одним из самых продолжительных в мире.
Премьер-министра в Бахрейне назначает король, для этого не требуется одобрение парламента.
- Ранее сообщалось, что эмир Кувейта Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах умер в американской клинике Mayo в Рочестере в штате Миннесота. Ему был 91 год.