Премьер-министр Бахрейна, принц Халифа бен Сальман аль-Халифа умер сегодня утром в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Похороны состоятся после репатриации его тела с США, на церемонии сможет присутствовать только определенное количество родственников.

Также в Бахрейне на неделю объявлен траур, государственные флаги приспущены.

Принц Халифа бен Сальман аль-Халифа занимал свою должность рекордные 50 лет – с 1970 года. Его пребывание в должности считается одним из самых продолжительных в мире.

Премьер-министра в Бахрейне назначает король, для этого не требуется одобрение парламента.