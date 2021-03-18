Президент Танзании Джон Магуфули умер от осложнений проблем с сердцем после того, как заболел COVID-19. Ему был 61 год.

Об этом сообщила вицепрезидентка страны Самия Хасан Сулуху, пишет сайт телеканала BBC.

Магуфули не появлялся на публике более двух недель, что вызвало слухи об ухудшении его здоровья.

На прошлой неделе оппозиционные политики заявили, что он заразился COVID-19, но власти не подтвердили эти данные.

“С глубокой скорбью сообщаю вам, что сегодня … мы потеряли нашего храброго лидера”, – сказала вицепрезидентка Танзании.

Также она объявила две недели национального траура.

Президент был одним известный своим COVID-19 диссидентством и призвал бороться с ним молитвами и паровой терапией с использованием различных растений.

В июне прошлого года он объявил Танзанию “свободной от коронавируса”, ставил под сомнение эффективность масок, тестирование и шутил с соседних стран, ввели жесткие ограничения для борьбы с болезнью. Танзания не публиковали подробности по распространению COVID-19 с мая, а правительство отказалось покупать вакцины.

Также Джон Магуфули покинул страну открытой для десятков тысяч туристов. Особенно популярным был остров Занзибар.