Об этом сообщила его мать Лора Созаева в Facebook.
“Забрал Господь моего ангела!”, – написала она, обнародовав архивное видео, на котором маленький Павел читает молитву.
Как известно, Павел Павлик длительное время боролся с раком костей. Парень перенес длительный курс химиотерапии и лучевой терапии, но побороть тяжелую болезнь ему так и не удалось.
- В 2018 году у 19-летнего сына украинского певца Виктора Павлика диагностировали онкозаболевание. Тогда артист заявил, что готов продать свою коллекцию гитар и просит всех неравнодушных о помощи.
- Через месяц Виктор Павлик обнародовал видеообращение, в котором поблагодарил за поддержку и призвал остановить сбор денежных средств на лечение.
- В конце июня 2020 Павел Павлик рассказал, что прекращает лечение химиопрепаратами, чтобы дать иммунитету восстановиться.
- А в конце июля стало известно, что сын украинского певца Виктора Павлика, продолжает борьбу с заболеванием в хосписе.