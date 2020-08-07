21-летний сын известного украинского певца Виктора Павлика Павел умер после многолетней борьбы с раком.

Об этом сообщила его мать Лора Созаева в Facebook.

“Забрал Господь моего ангела!”, – написала она, обнародовав архивное видео, на котором маленький Павел читает молитву.

Как известно, Павел Павлик длительное время боролся с раком костей. Парень перенес длительный курс химиотерапии и лучевой терапии, но побороть тяжелую болезнь ему так и не удалось.