В зоопарке Берлина в возрасте 46 лет умерла старейшая в мире самка черного носорога по кличке Килагуни.

Об этом говорится на странице зоопарка в Facebook.

“Прощай, старушка! Сегодня пришлось попрощаться с носорогом Килагуни (46). Самый старый в мире черный носорог все чаще сталкивался с типичными возрастными проблемами”, — рассказали в зоопарке.

Там отметили, что приняли решение усыпить животное, чтобы избавить от очередных страданий.

Сотрудники зоопарка рассказали, что черные носороги редко доживают до 30 лет.

Черные носороги – ценные животные для браконьеров, на них часто охотятся. Считается, что их рога обладают целебными свойствами.