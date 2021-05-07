Понад 40% українців вважають, що Україна має відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, що було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.

Так, 41% респондентів заявили, що Україна має відзначати обидві дати: День пам’яті та примирення (8 травня) і День перемоги над нацизмом (9 травня).

Ще 31% опитаних вважають, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня.

А близько 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня. Ще 10% респондентів байдуже.

За даними соціологів, відзначення лише 8 травня найбільше підтримують у Західному регіоні (22%). На Сході та Півдні більше тих, хто вважає, що відзначати треба лише 9 травня (42% та 48% відповідно).

Ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп (окрім групи старше 60 років), а також серед електоратів усіх партій (окрім “ОПЗЖ”).

“Ідея відзначення обох дат також є більш популярною серед прихильників вступу України до ЄС, натомість серед противників європейської інтеграції – більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня”, – зазначається в результатах дослідження.

Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком незаконно окупованого Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.