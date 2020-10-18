В Украине более 75% умерших от коронавируса составляют больные, которые старше 60 лет.

Об этом на брифинге заявил глава Министерства охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Особенно хотел бы обратиться к людям, которые старше 60 лет, потому что у нас из общего количества умерших процент людей, которые старше 60 лет – это 75,7%”, – сказал Степанов.

Министр призвал людей старшего возраста беречь себя, пользоваться масками и антисептиками, соблюдать дистанцию, не выходить из дома без крайней необходимости.

“Эта мобилизация очень простая – это выполнение правил, установленных в государстве, выполнения рекомендаций Министерства здравоохранения”, – сказал министр Степанов.