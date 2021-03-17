Об этом сообщил во время брифинга адвокат пятого президента Украины, лидера партии “Европейская Солидарность” Петра Порошенко Игорь Головань.

В частности, он напомнил, как группа народных депутатов во главе с Кузьминым, выступила с заявлением о том, что нынешний президент США Джо Байден, а также пятый президент Украины Петр Порошенко и их “сообщники” Хиллари Клинтон Барак Обама якобы совершили “хищение 100 миллиардов долларов “.

“Мы помним, что это заявление было не единственным, а в координации и во взаимодействии с заявлениями таких людей, как Деркач, Дубинский. Было совершенно очевидно, что все эти заявления были направлены не только на организацию политических преследований Петра Порошенко и вообще оппозиции в Украине, а наиболее важной целью очевидно вмешательство и влияние на выборы в США”, – отметил адвокат.

По словам Голованя, Государственное бюро расследований выступает в интересах государства-агрессора – уголовное производство в отношении этих лиц было в декабре 2020 года следователем ГБР закрыто. Однако Шевченковским судом 11 марта этого года постановление о закрытии этого уголовного производства была отменена. Было установлено, что фактически расследования не проводилось. Фактически следователи ГБР занимались тем, что пытались вывести ответственности лиц, которые организовывали влияние на выборы в США.

“Однако теперь постановление отменено, и ГБР обязано продолжать, надеюсь, с процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, это расследование”, – резюмирует Головань.

Народный депутат фракции “Европейская Солидарность” Ростислав Павленко добавил, что участие украинских политиков в кампании вмешательства в американские выборы будут иметь серьезные последствия.

Также он вспомнил об интервью президента США Джо Байдена, где он подчеркнул, что вмешательство Путиным в американские выборы будет иметь для Путина и для всех, кто ему в этом помогал, очень серьезные последствия.

“Мы понимаем, что под такие утверждения очень существенный фактаж. Помним, вчера Национальный совет по вопросам разведки Соединенных Штатов Америки дала развернутый материал по такого вмешательства. В частности, было четко названа фамилия Андрея Деркача, который распространял заведомо ложную информацию, фактически включался в российскую спецоперацию по вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, за что Деркач попал под санкции США”, – говорит он.

Павленко напомнил, что нардеп Дубинский участвовал в таких попытках и попал под санкции.

“Мы также помним, что и Качура, Арахамия, другие их коллеги в парламенте очень хотели расследовать так называемые эти” записи “. Имею отметить, что и президент Зеленский проявлял очень много энтузиазма по этим так называемых” расследований “. На пресс конференции было прямо заявлено Зеленским, что еще будут колокольчики, будут расследования и так далее. Американская пресса тоже делала об этом очень четкий месседж, что Зеленский вернулся к вмешательству в выборы в США. это недопустимо и за эти действия так же будет ответственность”, – резюмировал нардеп.