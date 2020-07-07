Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

В эфире шоу Михаил Дворянчук, член консультационного совета по делам ветеранов при президенте Украины заявил, что войну можно было “10 раз завершить до Иловайска”, однако сделано этого не было, и обратился с вопросом о причинах этого к пятому президенту Украины Петру Порошенко.

“Моральный дух в войсках сейчас высокий. Но крайне высоким он был в 2014 году, когда были очереди в военкоматах, люди были готовы защищать Украину и Крым, который сдали без боя. Потом произошел бой за Донецкий аэропорт, потом непонятные вещи начали происходить. Когда мы заходим в Донецк 10 раз, но дают команду выходить из Донецка. […] Гиркин беспрепятственно вышел из Славянска, вышел в Донецк, что дало ему возможность в Донецке занять позиции и усилить там оборону и дождаться российских войск которые приходили в Иловайск.

Разведка передавала информацию о передвижении военных колонн Российской Федерации и никаких действий не совершалось против этого. В 2014 году, как раз на параде 24 августа, когда вы выступали, шел уже Иловайск, вы ни разу не сказали: “На Украину напала Россия. Мобилизируемся. Завершаем эту войну”. Мы ее до Иловайска могли завершить 10 раз, но почему-то так случилось, что не завершилось. Почему мы до сих пор расхлебываем последствия вот такого?”, — спросил он.

Петр Порошенко в свою очередь напомнил, каким было состояние украинской армии к моменту нападения России и чего украинским военнослужащим удалось добиться, имея минимальное количество резервов и ресурсов.

“Оказывается, Россия на нас не напала? Оказывается, мы сами с собой сидели и расхлебывали последствия? […] Когда я был избран на пост президента Украины, был захвачен весь Донбасс, в том числе с Донецком. И только мой приказ про начало контрнаступления и решительные действия волонтеров, добровольцев и воинов Вооруженных сил Украины позволили нам освободить 2/3 оккупированного Донбасса. И Мариуполь, и Лисичанск, и Северодонецк и Константиновку, и Краматорск и Славянск и другие. Так вот на сегодняшний день: тогда Славянск был освобожден, но не был окружен. Почему? Потому что войск не было. В операции принимали участие 1,5 тысячи воинов, из которых 2/3 стояли на блокпостах. Во время Иловайска не было ни единого батальона… От Иловайска до Киева. Потому что было абсолютно ноль резервов. Не было танков, не было бронетехники, потому что в таком виде нам досталась армия. И это был старт по отпора российской агрессии. И тогда мы остановили российское наступление, сконцентрировали ресурсы, отбили и освободили Донбасс и укрепили наши позиции, мобилизовали мировую коалицию в поддержку. Если мы будем утверждать, что “российский войск не было ни в Крыму, ни до 24 августа [на Донбассе]”… Если мы праздновали освобождение Славянска не от России, а от “незаконных вооруженных формирований”, как сказал господин Зеленский. Если мы не защищались от российской агрессии, а “имели элементы гражданской войны”… Это и есть позиции гибридной войны, которая рушит единство в нашей стране”, — сказал он.

На видео с 1:06:00