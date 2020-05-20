Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с "компроматом" на него сфабрикованы.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном на его странице в Facebook.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что обнародованные записи являются попыткой “пятой колонны Кремля” подорвать двухпалатную поддержку США Украины.

“Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются”, – заявил Порошенко.

Он также заявил, что аудиоматериалы сфабрикованные, но сырье для них могли получить в частности в Офисе действующего Президента.

“Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако, сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис Президента Украины”, – сказал Порошенко.

Он также призвал расследовать, кто это сделал, и кому это выгодно.