Об этом во время внеочередного заседания Верховной Рады заявил народный депутат от партии “Европейская солидарность” Андрей Парубий.
“Накануне второй годовщины президентских выборов власть перестает быть просто властью и вырождается в то, что обычно называют режимом. Сегодня режим пробил очередное дно. Установлена незаконная политическая слежка против депутата Киевского городского совета от “Европейской солидарности” Виктора Кононенко. И все это происходит на фоне постоянных преследований властями украинских воинов, добровольцев, волонтеров, участников Революции достоинства”, – заявил Парубий.
В “Европейской Солидарности” считают, что незаконная слежка полиции за ветераном и депутатом от партии может быть связана с заявлениями о якобы причастности партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбиению стекол на двери на Банковой.
“Петр Порошенко направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, унижающей его честь и достоинство. Наносит вред его репутации. Это уже не первый случай за нашей политической силой. Летом прошлого года на незаконной слежке за партийным офисом попались горе-детективы ГБР. Мы требуем от властей прекратить эту позорную практику, использование правоохранительных органов для преследования оппозиции. Такие действия власти свидетельствуют не о европейском выборе, а о попытке превратить Украину в Россию. Из подобных шагов уже когда-то начинал Янукович и этот путь привел его в Ростов. Не допустим преследования оппозиции!” – резюмировал Парубий.
- Сегодня, 30 марта, удалось остановить незаконную слежку за боевым генералом Виктором Кононенко, который сейчас является депутатом Киевсовета от “Европейской солидарности”.
- Генерал-лейтенант, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, депутат из фракции “Европейской Солидарности” в Киевсовете Виктор Кононенко рассказал, что в Украине происходит усиление позиций России благодаря продвижению ее агентуры и лояльных к себе людей. Однако ситуация коренным образом изменится после смерти Путина.