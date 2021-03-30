Пятый президент, нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко подал иск о защите чести и достоинства против Министерства внутренних дел и заместителя главы МВД Антона Геращенко.

Об этом во время внеочередного заседания Верховной Рады заявил народный депутат от партии “Европейская солидарность” Андрей Парубий.

“Накануне второй годовщины президентских выборов власть перестает быть просто властью и вырождается в то, что обычно называют режимом. Сегодня режим пробил очередное дно. Установлена незаконная политическая слежка против депутата Киевского городского совета от “Европейской солидарности” Виктора Кононенко. И все это происходит на фоне постоянных преследований властями украинских воинов, добровольцев, волонтеров, участников Революции достоинства”, – заявил Парубий.

В “Европейской Солидарности” считают, что незаконная слежка полиции за ветераном и депутатом от партии может быть связана с заявлениями о якобы причастности партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбиению стекол на двери на Банковой.

“Петр Порошенко направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, унижающей его честь и достоинство. Наносит вред его репутации. Это уже не первый случай за нашей политической силой. Летом прошлого года на незаконной слежке за партийным офисом попались горе-детективы ГБР. Мы требуем от властей прекратить эту позорную практику, использование правоохранительных органов для преследования оппозиции. Такие действия власти свидетельствуют не о европейском выборе, а о попытке превратить Украину в Россию. Из подобных шагов уже когда-то начинал Янукович и этот путь привел его в Ростов. Не допустим преследования оппозиции!” – резюмировал Парубий.