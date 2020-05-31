Народный депутат и пятый президент Петр Порошенко обнародовал электронную декларацию за 2019 с совокупными доходами на сумму 773 млн грн (в 2018 году - было 1 млрд 556 млн грн).

Об этом свидетельствуют данные в его декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции

Больше дохода – 606 300 000 грн – принесли дивиденды от инвестфонда “Прайм Эссетс Кэпитал”, владельцем которого является Петр Порошенко. В Пресс-служба нардепа объяснили, что дивиденды не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 – начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

Кроме этого, прибыль от возврата стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения ОВГЗ составил 108 690 000 грн. Среди прочего Порошенко получил 33 млн грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, 15860000 грн от процентов в Международном инвестиционном банке, 2500000 грн от возвращения денежного залога в качестве кандидата на пост президента, 297,6 тыс. Заработной платы .

Отдельно 6170000 грн Порошенко получил от британской Atkins Thomson Limited за выигранное дело о распространении недостоверной информации ВВС (сюда вошла оплата морального вреда и компенсация судебных расходов). На банковских счетах Порошенко разместил $3 млн, 911,9 тыс. грн, 12,9 тыс. евро, 842 фунта стерлинга.

Еще 8,19 млн грн составляли взносы в инвестфонда “Прайм Эссетс Кэпитал”.

Наличными нардеп сохраняет 400,7 млн грн и $47,87 млн. Также он указал, что одолжил третьим лицам $1 млн и 1,11 млн грн.

Отдельно Петр Порошенко задекларировал $828,1 тыс., размещенных на счетах швейцарского банка и которые являются собственностью Rothschild Trust Schweiz AG.

Еще указал 119,5 тыс. фунтов стерлингов в виде компенсации, полученные адвокатом для перевода клиенту.

Жена политика Марина Порошенко держит в Международном инвестиционном банке 22,2 тыс. грн, 3,7 тыс. евро и $89.

В пресс-службе подчеркнули, что всего в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 млн гривен налогов и военного сбора. Налоги – вторая по величине статья расходов Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

“Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около двухсот миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более 100 млн гривен, которые уже в 2020 году потрачены на борьбу с пандемией коронавируса”, – отметил в пресс-службе политика.

Отмечается, что относительно движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло.

“Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры “Музей Гончара” и обыска, которые были признаны судом незаконными”, – отмечается в пресс-службе.

“Петр Порошенко прозрачно декларирует собственные имущество и доходы с середины 90-х годов и является добросовестным налогоплательщиком. В отличие от большинства политиков, он никогда не прибиднялся, не скрывал собственных средств”, – говорится в сообщении.