Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Во время беседы были обсуждены ключевые вопросы внутриполитического развития Украины, включая состояние верховенства права, правосудия и антикоррупционной политики, обеспечение независимости антикоррупционных структур, борьба с последствиями пандемии коронавируса, скоординированные подходы к противодействию российской агрессии и восстановления территориальной целостности нашего государства.

Петр Порошенко отметил твердую позицию Великобритании, в том числе как председательствующей в Группе Семи, в поддержку Украины как на фронте внутренних реформ, так и противодействия вызовам.

Признано важность сохранения и усиления санкций против России, в частности на уровне стран Семерки, до полного выполнения Москвой Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

На встрече отдельно уделено внимание ситуации в сфере свободы слова и СМИ, пути обеспечения макроэкономической стабильности и восстановление экономического развития Украины, ускорения ее европейского и евроатлантического курса.

Петр Порошенко выразил надежду на активную поддержку Лондона в вопросе евроатлантической интеграции Украины, прежде всего в части получения Плана действий по членству в НАТО.

В ходе встречи представлены законопроекты для противодействия дезинформации и ответственности за сотрудничество со страной-агрессором.

Инициативы “Европейской Солидарности” по борьбе с российской пропагандой и противодействию коллаборационизму

Предлагается принятия Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета производства и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства агрессора)”.

Будет запрещено:

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ;

глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ.

Санкции предусмотрены в отношении физических лиц, политических партий, общественных и религиозных организаций за нарушение норм Конституции и законодательства Украины – в частности относительно действий, которые угрожают независимости и суверенитету Украины, направленных на подрыв безопасности и тому подобное.

Также предлагается принятие Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационизм)”.

Формами коллаборационизма признаны:

участие в вооруженном конфликте на стороне государства-агрессора;

публичные призывы, направленные на поддержку или сотрудничество с государством-агрессором и/или оккупационной властью;

организация и проведение под контролем государства-агрессора выборов, референдумов и других форм волеизъявления граждан на временно оккупированных территориях;

организация массовых мероприятий политического характера в рамках сотрудничества с государством-агрессором;

неоднократное размещение в сети Интернет призывов к поддержке государства-агрессора;

вступление в должность в органах, самопровозглашенных или созданных государством-агрессором;

передача материальных и нематериальных ресурсов регулярным войскам государства-агрессора;

организация и участие в проведении информационных кампаний, направленных на обеспечение поддержки государства-агрессора.

Предусмотрены санкции в виде:

Лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой;

Лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой за такие действия, совершенные представителем власти или повторные действия, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной и религиозной вражды;

Лишения свободы на срок от 5 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой за такие действия, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Кроме того, было представлено постановление Верховной Рады “О неотложных мерах по пресечению практики политически мотивированных преследований”.

По словам Порошенко, постановление требует прекратить политические репрессии против добровольцев, ветеранов, волонтеров, участников революции достоинства – в частности, Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, киборга генерала Марченко, Софии Федины, Маруси Звиробий и других.

Пятый президент призвал политические силы, представленные в парламенте, кроме ОПЗЖ, подписаться под законопроектами и постановлением.