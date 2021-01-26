Экс-чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов выиграл суд против Министерства образования и науки Украины относительно пересмотра истории Майдана в учебниках за 5-11 классы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Также соответствующее решение 25 января появилось в Судебном реестре.

Так, 25 марта 2020 года Портнов обратился к МОН с требованием изучить изложенное в восьми учебниках: в семи – по истории Украины для 11-х классов разных авторов, выпущенных в 2019 году, и еще в одном учебнике истории для 5-го класса, 2018 года выпуска.

В ведомстве экс-чиновнику отказали, и он решил судиться.

В иске Портнов отметил, что “ознакомившись с содержанием учебников по учебной дисциплине “История Украины”, которые рекомендованы Министерством образования и науки Украины и по которым происходит обучение в образовательных учреждениях, им было обнаружено, что изложение новой истории с 2013 года (Раздел Революция Достоинства) содержит признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулированния фактами и оценки событий этого периода. Информация о событиях 2013-2014 годов представлена односторонне, с придумыванием данных и фактов, сообщением заведомо ложных сведений о событиях и явлениях того времени, а также умолчанием важных обстоятельств, которые имели место”.

В качестве примера информации, которая якобы не соответствует действительности, истец привел учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования / B.C. Власов, C.B. Кульчицкий. – Киев: Литера ЛТД, 2019. – 288 с., на странице 244 которого приведены следующие данные “… 22 января 2014 года, в День соборности Украины, снайперы “Беркута” застрелили на улице Грушевского пяти активистов Евромайдана”.

“Указанная информация, в нарушение требований ч. 2 статьи 77 КАС Украины, не была подтверждена МОН Украины надлежащими и допустимыми доказательствами, а именно обвинительными приговорами судов. В то же время, в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют судебные решения, вступившие в законную силу в отношении работников специального подразделения милиции общественной безопасности “Беркут” “снайперов беркута” в “делах Майдана”, которыми работник или работники “Беркута” признаны виновными в убийстве 22 января 2014 активистов Евромайдана”, – отметили в суде.

В связи с этим суд решил удовлетворить иск и обязать МОН пересмотреть историю Майдана в учебниках.

Народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Владимир Вятрович, комментируя решение суда, отметил: “Перевернуть историю Майдана, поменяв местами палачей и жертв, героев и предателей – это вернуть бандитскую Украины Януковича. Это то, что пытается делать Портнов. При согласии нынешней власти”.