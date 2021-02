Об этом сообщают #Буквы.

Сегодняшний матч состоится на португальском стадионе Драган.

Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно будет в 22:00 на телеканале “Футбол 2” и сервисе MEGOGO.

Главный арбитр – Карлос дель Серро (Испания).

“Порту”: Марчесин, Сарр, Пепе, Диогу Лейте, Манафа, Жоау Мариу, Сержиу Оливейра, Фабиу Виейра, Корона, Тареми, Марега.

“Ювентус”: Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Рабио, Кьеза, Бернардески, Мората, Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что “Порту” уверенно преодолел групповой раунд Лиги чемпионов. Португальцы же уступили “Манчестер Сити”, но оставили позади “Олимпиакос” и “Марсель”.

Интересно, что “Порту” и “Ювентус” за всю историю провели между собою всего лишь 5 поединков. Последний раз они встречались в начале 2017-го года – тогда туринцы выиграли у “драконов” со счетом 1:0 в Португалии и 2:0 в Италии.

По данным букмекеров, фаворитом поединка на данный момент является “Ювентус”.

Tomorrow we have a very importante game against a very strong team and I can only hope that it may be the beggining of the long walk we want to take until the final. Respect for the opponent, ambition for the victory and 100% focus on our goals. Let’s go, guys! Fino Alla Fine! 💪🏽 pic.twitter.com/ukrV7tM3S4

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 16, 2021