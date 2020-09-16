Кабинет Министров Украины сегодня на заседании расширил возможность использования электронного паспорта.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который посещает заседания Правительства.

По его словам, Кабмин ввел возможность предъявления е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу и идентификационного кода вместо обычного паспорта в рамках экспериментального проекта в следующих случаях:

оказание услуг почтовой связи;

проведение банковских операций;

подтверждение возраста при приобретении пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;

предоставление услуг по медицинскому обслуживанию;

предоставление гостиничных услуг;

предоставление телекоммуникационных услуг;

предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;

предоставление административных услуг;

возврат уплаченных за товар денежных средств.

Кроме того, предусмотрена возможность проверки валидности таких документов без передачи электронной копии.

“Экспериментальный проект запускают в связи с тем, что граждане уже массово сталкиваются с невозможностью использования приложения “Дія” в части торговых сетей, банков, почтовых отделений”, – добавил Гончаренко.