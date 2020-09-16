Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который посещает заседания Правительства.
По его словам, Кабмин ввел возможность предъявления е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу и идентификационного кода вместо обычного паспорта в рамках экспериментального проекта в следующих случаях:
- оказание услуг почтовой связи;
- проведение банковских операций;
- подтверждение возраста при приобретении пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
- предоставление услуг по медицинскому обслуживанию;
- предоставление гостиничных услуг;
- предоставление телекоммуникационных услуг;
- предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
- предоставление административных услуг;
- возврат уплаченных за товар денежных средств.
Кроме того, предусмотрена возможность проверки валидности таких документов без передачи электронной копии.
“Экспериментальный проект запускают в связи с тем, что граждане уже массово сталкиваются с невозможностью использования приложения “Дія” в части торговых сетей, банков, почтовых отделений”, – добавил Гончаренко.
- Ранее Кабинет Министров принял решение запустить экспериментальный проект “Смарт- Дія”.