Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который посещает заседания Правительства.

По его словам, Кабмин ввел возможность предъявления е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу и идентификационного кода вместо обычного паспорта в рамках экспериментального проекта в следующих случаях:

  • оказание услуг почтовой связи;
  • проведение банковских операций;
  • подтверждение возраста при приобретении пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
  • предоставление услуг по медицинскому обслуживанию;
  • предоставление гостиничных услуг;
  • предоставление телекоммуникационных услуг;
  • предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
  • предоставление административных услуг;
  • возврат уплаченных за товар денежных средств.

Кроме того, предусмотрена возможность проверки валидности таких документов без передачи электронной копии.

“Экспериментальный проект запускают в связи с тем, что граждане уже массово сталкиваются с невозможностью использования приложения “Дія” в части торговых сетей, банков, почтовых отделений”, – добавил Гончаренко.

  • Ранее Кабинет Министров принял решение запустить экспериментальный проект “Смарт- Дія”.