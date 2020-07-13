Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
“В отселении из жилого дома нуждаются 38 жителей, которых временно переселили на базу отдыха “Мечта”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в доме на Бунина вчера в 14:33, однако огонь успел уничтожить кровлю и перекрытия между третьим этажом и чердаком на площади 700 м кв.
Жертв и пострадавших среди жителей нет.
- Ранее сообщалось, что 12 июля в трехэтажном жилом доме 1814 года постройки по адресу Бунина, 35 произошел пожар.