Луна окажется в фазе полнолуния в четверг, 7 мая. Она будет выглядеть полной в течение трех дней - с вечера вторника до утра пятницы.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Альманах фермерского штата Мэн впервые опубликовал индейские названия полнолуния в 1930-х годах. Согласно этому альманаху, племена алгонкинов называли полную Луну в мае и вторую полную Луну весны Цветочной луной, Кукурузной луной, Молочной луной.

Стоит отметить, что это последняя Суперлуна в 2020 году.

Термин “Суперлуна” был придуман астрологом Ричардом Ноллом в 1979 году и относится к новой или полной Луне, которая находится в пределах 90 % от перигея, ближайшей точки к Земле. Согласно этому определению, в обычном году может быть три или четыре полные Суперлуны подряд и три или четыре новые Суперлуны подряд.

В 2020 году четыре полные Луны с февраля по май соответствуют этому 90%-ному порогу.