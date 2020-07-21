Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко послом Украины в Антигуа и Барбуда и на Ямайке.

Соответствующий указ №288/2020 опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Антигуа и Барбуде и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ямайке по совместительству”, – говорится в указе.

Согласно указу, Ельченко одновременно остается и послом в Вашингтоне.

С 2010-го по 2015 год Ельченко возглавлял посольство в России, затем – до 2019-го был Постоянным представителем Украины при Организации объединенных наций. В 2016 и 2017 годах дипломат был представителем Украины в Совете безопасности ООН. С декабря 2019 Ельченко возглавляет посольство Украины в США.