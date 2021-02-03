Об этом говорится в отчете компании и материале The Verge.

Эти цифры подчеркивают текущие возможности Sony по серийному производству консоли, которую было чрезвычайно трудно купить с момента ее запуска в ноябре.

В то же время спрос на PlayStation 4 резко упал в годовом исчислении: в октябре-декабре было отгружено 1,4 млн единиц, что на 77 % меньше, чем в предыдущем году. Sony фактически удалось продать меньше PS4 в праздничный квартал, чем с июля по сентябрь.

Тем не менее Sony отмечает, что расходы, связанные с запуском PS5, компенсируют часть ее прибыли.

“Убытки были понесены из-за того, что стратегические цены на оборудование PS5 были ниже, чем производственные затраты”, – заявляет компания.

Общая выручка компании выросла на 40 % до 8,4 млрд долларов, частично благодаря продажам PS5. Операционная прибыль выросла на 50 % до 763,3 млн долларов из-за более высоких продаж игр, подписок PlayStation Plus и лучшей маржи на оборудовании PS4.