Согласно ежегодному отчету Американской ассоциации индустрии звукозаписи на конец года, общий доход этой индустрии увеличился на 9,2 % до 12,2 миллиарда долларов в 2020 году. Потоковое воспроизведение музыки составило 83% этих доходов.

Об этом пишет издание Engadget.

Доход от формата составил 10,1 миллиарда долларов по сравнению с 8,9 млрд долларов в 2019 году. Отмечается, что уже пять лет наблюдается рост прибыли именно от потоковой музыки.

Из основных потоковых платформ Spotify и Apple Music внесли наибольший вклад, заработав 7 миллиардов долларов. В то же время среднее количество подписок в США увеличилось до 75,5 миллиона по сравнению с 60,4 миллиона в предыдущем году.

Если сложить все эти цифры, то на потоковую передачу приходится 83% общей выручки отрасли. Продажи компакт-дисков и цифровых форматов продолжали снижаться. Однако для винила 2020 оказался успешным. Продажи формата выросли на 29,2 % по сравнению с годом ранее – до 619,6 миллиона долларов.