Об этом пишет издание Engadget.
Доход от формата составил 10,1 миллиарда долларов по сравнению с 8,9 млрд долларов в 2019 году. Отмечается, что уже пять лет наблюдается рост прибыли именно от потоковой музыки.
Из основных потоковых платформ Spotify и Apple Music внесли наибольший вклад, заработав 7 миллиардов долларов. В то же время среднее количество подписок в США увеличилось до 75,5 миллиона по сравнению с 60,4 миллиона в предыдущем году.
Если сложить все эти цифры, то на потоковую передачу приходится 83% общей выручки отрасли. Продажи компакт-дисков и цифровых форматов продолжали снижаться. Однако для винила 2020 оказался успешным. Продажи формата выросли на 29,2 % по сравнению с годом ранее – до 619,6 миллиона долларов.
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