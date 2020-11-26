В Кабмине нет точной даты введения полного локдауну, как и перечня мероприятий.

Об этом #Буквам сообщили источники в Кабмине и “Слуге народа”.

“Мне нечего добавить к вашей статье”, — сказал собеседник #Букв в Кабинете Министров.

По данным издания, в Кабмине сейчас есть две позиции по локдауну — подождать до конца декабря и ввести уже сейчас, которые отстаивают экономический блок правительства и министр внутренних дел соответственно.

“Есть позиция экономического блока, который говорит, что мы сейчас не можем закрыться, потому что экономика ляжет. И позиция Авакова, который говорит, что карантин надо объявлять уже сейчас”, — отметил чиновник в разговоре с #Буквами.

На вопрос о том, есть ли в Кабмине такой конфликт, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, что Аваков был на общественном мероприятии, и журналисты задали вопрос, на который министр выразил свою позицию.

“То, что должен быть полный локдаун, а не карантин выходного дня — это позиция министра. Какой объем карантинных мероприятий — это вопрос к МОЗ, и пока министр Степанов таких позиций не озвучивал правительству”, — добавил Геращенко.

Он также указал на сегодняшнюю статистику по коронавирусу, которая пересекла 15 тысяч, а также то, что среди полицейских за последние сутки выявлено 401 больного, 2 умерли.

“Именно эти две цифры также повлияли на позицию министра”, — добавил Геращенко.

Кроме министров, конечно, важна также позиция Банковой.

“В Офисе президента уже давно готовы стать на сторону врачей и объявить локдаун, но правительство кричит, что ляжет экономика. Также до закрытия надо выплатить людям компенсации”, — говорит собеседник #Букв в “Слуге народа”.

Совещаний с руководителями городов по локдауну после прошлой недели не было.