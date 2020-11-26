Об этом #Буквам сообщили источники в Кабмине и “Слуге народа”.
“Мне нечего добавить к вашей статье”, — сказал собеседник #Букв в Кабинете Министров.
По данным издания, в Кабмине сейчас есть две позиции по локдауну — подождать до конца декабря и ввести уже сейчас, которые отстаивают экономический блок правительства и министр внутренних дел соответственно.
“Есть позиция экономического блока, который говорит, что мы сейчас не можем закрыться, потому что экономика ляжет. И позиция Авакова, который говорит, что карантин надо объявлять уже сейчас”, — отметил чиновник в разговоре с #Буквами.
На вопрос о том, есть ли в Кабмине такой конфликт, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, что Аваков был на общественном мероприятии, и журналисты задали вопрос, на который министр выразил свою позицию.
“То, что должен быть полный локдаун, а не карантин выходного дня — это позиция министра. Какой объем карантинных мероприятий — это вопрос к МОЗ, и пока министр Степанов таких позиций не озвучивал правительству”, — добавил Геращенко.
Он также указал на сегодняшнюю статистику по коронавирусу, которая пересекла 15 тысяч, а также то, что среди полицейских за последние сутки выявлено 401 больного, 2 умерли.
“Именно эти две цифры также повлияли на позицию министра”, — добавил Геращенко.
Кроме министров, конечно, важна также позиция Банковой.
“В Офисе президента уже давно готовы стать на сторону врачей и объявить локдаун, но правительство кричит, что ляжет экономика. Также до закрытия надо выплатить людям компенсации”, — говорит собеседник #Букв в “Слуге народа”.
Совещаний с руководителями городов по локдауну после прошлой недели не было.
- Напомним, 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность введения карантина на зимние праздники. Но сейчас о введении более жестких мер не идет.
- Первые слухи о возможном полном локдауне появились на прошлой неделе благодаря мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву. Тогда он озвучил, о чем шла речь на совещании с премьером, и сказал, что с середины декабря страну может ожидать полный локдаун.
- В МОЗ неоднократно заявляли, что будут выступать за локдаун в случае перегрузки медицинской системы. При этом показатель ежесуточного прироста больных, который является критическим, все время менялся. На днях министр Максим Степанов заявлял о границе в 30 тысяч.