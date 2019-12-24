Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате Старобельска.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

“22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка Старобельского района, произошел пожар”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели четырех пациентов учреждения.

“Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения”, – отметили в ГБР.

Досудебное расследование ведется по квалификации “служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия”. Если вину чиновников докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.