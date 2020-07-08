Соответствующие положения были утверждены на заседании правительства.

Уточняется, что введение комендантского часа будет осуществляться только в случае наличия:

– угрозы безопасности и жизни людей;

– угрозы интересам государства и общества;

– необходимости обеспечения общественного порядка.

При этом комендантский час может быть введен приказом военной администрации в случае ее создания или военного командования.

Приказом определяются: комендант, время комендантского часа, границы действия, порядок движения транспорта и функционирования комендатуры.

За соблюдением комендантского часа будет следить патруль, находящийся в подчинении у коменданта. Также комендантом может выдаваться специальный пропуск в случае создания системы пропускного режима. Комендант сможет ограничивать свободу передвижения на территории, где введен комендантский час, в случае угрозы безопасности и жизни граждан.

Справка. Комендантский час – это запрет находиться в общественных местах и на улице в определенное время в пределах отдельных населенных пунктов или всей страны.