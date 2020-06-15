В Украине могут на 5% подорожать смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, принтеры и бумага.

Соответствующий законопроект “Об эффективном управлении имущественными правами правовладельцев в сфере авторского права и (или) смежных прав” опубликован на официальном сайте Парламента.

Уточняется, что Министерство экономики разрешило собирать вознаграждение за авторский контент с импортеров с каждого проданного планшета, смартфона, телевизора и с офисной бумаги.

Согласно логике, от которой отталкиваются в законопроекте, владельцы телевизоров или смартфонов загружают на устройство фильмы или музыку бесплатно, из-за чего страдают авторы контента. Поэтому для предоставления награды собственникам прав импортеры техники якобы должны включать эти суммы в стоимость товара, выплачивая их организации коллективного управления, которая, в свою очередь, будет выплачивать средства авторам.

При этом переговоры по поводу размеров сборов с различных видов техники пока не увенчались успехом. Европейская бизнес-ассоциация, представляющая импортеров, считает предлагаемые тарифы пережитками прошлого. В свою очередь организация коллективного управления считает, что такая система существует в большинстве стран.

Отмечается, что сборы за частное копирование были введены в Украине еще в 2003 году во время аналоговых устройств. В последствии технологии изменились, а сбор остался. В мае 2018 года Парламентом был принят закон об управлении имущественными правами, предполагающий взымание процента за потенциальную возможность копирования. Однако если ранее покупка пустой аналоговой кассеты означала, что на нее что-то будет записано, сегодня покупка телевизора или смартфона не гарантирует загрузку контента.

Уточняется, что сборы с телевизоров и смартфонов по состоянию на сегодняшний день существуют не во всех странах, а сборы с бумаги изымаются только в трех странах мира.