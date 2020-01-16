Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 1210 проголосовали 283 нардепа: 218 – от “Слуги народа”, 13 – от “Батькивщины”, 7 – от группы “За будущее”, 16 – от “Голоса”, 16 – от группы “Доверие”, 13 внефракционных.

“Законопроект направлен на развитие и сохранение капиталов в Украине. Внедряется новая модель финансовой ответственности: вина плательщика становится обязательным элементом финансового правонарушения… Устанавливается механизм ответственности государства за незаконные налоговые правонарушения. Исключено основание для проведения внеплановой проверки в рамках уголовного производства”, – рассказал, представляя документ, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, законопроект предусматривает сохранение действующей налоговой базы для ренты на добычу железной руды, при этом на 50 % увеличивается ее ставка.

“Повышается налогообложение железной руды на 50 % (с 8 до 11−12 %, — ред.). Я имею в виду ставку. Базу мы оставили такой, как была”, – объяснил Гетманцев.

Кроме того, законопроектом повышаются ставки акцизного налога на табак.

Выделен новый товарный код для жидкостей, которые используются в электронных сигаретах.

Как ранее отмечали представители табачной отрасли, принятие законопроекта №1210 предусматривает рост ставки акцизного налога на сигареты в 2,5 раза, что может привести к росту цен в 2,5 – 3 раза (до 80-100 грн).

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению из него были исключены положения, которые касались ренты на добычу природного газа.

Во время рассмотрения документа в зале ВР была поддержана поправка о повышении годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей (ФЛП) 1 – 3 групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн соответственно.

Законопроект № 1210 разработан с целью внедрения международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, а также для имплементации норм, предусмотренных Планом действий BEPS (Планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения). Документ также должен помочь реформировать институт финансовой ответственности и усовершенствовать процедуру администрирования налогов и сборов.

Внедрение шагов Плана действий BEPS является предпосылкой для либерализации валютного регулирования, что соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Стоит отметить, что законопроект неоднократно подвергался критике. Как подчеркивал соучредитель аналитического центра “Украинский институт будущего” Анатолий Амелин, этот законопроект может стоить Украине 1 % роста ВВП.

А народный депутат от “Европейской Солидарности”, член финансового комитета ВР Нина Южанина написала в Facebook, что это “самый неудачный и зафискализированный закон за последние восемь лет, который только можно себе представить”.

“Во время работы над законопроектом в профильном комитете были учтены достаточно большое количество поправок, но глобальные поправки, которые бы сделали невозможным удар по бизнесу и являются ключевыми, были отклонены. Неоправданно расширяются полномочия Государственной налоговой службы, которая оказалась неуправляемой, не имеет стратегии, однако определенные нормы представители департаментов ГНС достают из-под полы, буквально подсовывают народным депутатам, и в результате эти нормы включаются в тело закона”, – отметила нардеп.