Об этом сообщается на мониторинговом портале Dozzoro.
Сувенирная продукция на сумму в 199 920 гривен была заказана у общества с ограниченной ответственностью “Люкс Презент”.
При этом в договоре указывается, что речь идет о заказе 144 сувениров под названием “Скифское золото”.
Напомним, что государственные закупки на сумму до 200 000 гривен (в конкретном заказе до этой суммы не хватает 80 гривен) можно осуществлять без проведения тендера.
- В Украине все тендеры по закупке оборудования для сферы онкологии превращаются в уголовно-политический триллер, где свои роли играют Служба безопасности Украины, политики от “Слуги народа” и посольство Швеции в Украине.