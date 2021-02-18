Об этом пишет Reuters.
Правящая Либерально-демократическая партия Японии, долгое долгое время состоявшая исключительно из мужчин, предложила разрешить женщинам присутствовать на заседаниях, но при условии, что они не будут ничего говорить.
Партия, находящаяся у власти большую часть времени с 1955 года, предложила разрешить пяти женщинам-законодателям присоединяться к заседаниям ее правления в качестве наблюдателей в ответ на критику в отношении того, что в ее совете преобладают мужчины.
Среди 12 членов совета партии только две женщины. Также три женщины присутствуют в общем совете, состоящем из 25 человек.
Это предложение появилось после сексистских комментариев бывшего руководителя Олимпийских игр в Токио Йоширо Мори, который сам является членом ЛДП и бывшим премьер-министром. Его слова вызвали возмущение во всем мире и вновь привлекли внимание к гендерному неравенству в третьей по величине экономике мира.
“Этот шаг позволит большему количеству женщин-членов ЛДП увидеть, как принимаются решения”, – сказал 82-летний генеральный секретарь партии Тошихиро Никаи.
Как сообщает газета Nikkei, эти женщины-наблюдатели не смогут выступать во время встреч, но могут отдельно направлять свои мнения в секретариат.
Япония занимает 121-е место из 153 стран в Глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума за 2020 год. Это самый большой разрыв в рейтинге среди развитых стран с низкими показателями участия женщин в экономической жизни и расширения их политических прав и возможностей.
Кроме того, бывший премьер-министр Синдзо Абэ выступал за политику “женомики”, направленную на расширение участия женщин в экономике, но активисты говорят, что на рабочем месте и в политике все еще необходимы более радикальные изменения.
- Ранее сообщалось, что глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори уходит в отставку из-за высказываний в отношении женщин.