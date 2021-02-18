Правящая Либерально-демократическая партия Японии, долгое долгое время состоявшая исключительно из мужчин, предложила разрешить женщинам присутствовать на заседаниях, но при условии, что они не будут ничего говорить.

Об этом пишет Reuters.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии, долгое долгое время состоявшая исключительно из мужчин, предложила разрешить женщинам присутствовать на заседаниях, но при условии, что они не будут ничего говорить.

Партия, находящаяся у власти большую часть времени с 1955 года, предложила разрешить пяти женщинам-законодателям присоединяться к заседаниям ее правления в качестве наблюдателей в ответ на критику в отношении того, что в ее совете преобладают мужчины.

Среди 12 членов совета партии только две женщины. Также три женщины присутствуют в общем совете, состоящем из 25 человек.

Это предложение появилось после сексистских комментариев бывшего руководителя Олимпийских игр в Токио Йоширо Мори, который сам является членом ЛДП и бывшим премьер-министром. Его слова вызвали возмущение во всем мире и вновь привлекли внимание к гендерному неравенству в третьей по величине экономике мира.

“Этот шаг позволит большему количеству женщин-членов ЛДП увидеть, как принимаются решения”, – сказал 82-летний генеральный секретарь партии Тошихиро Никаи.

Как сообщает газета Nikkei, эти женщины-наблюдатели не смогут выступать во время встреч, но могут отдельно направлять свои мнения в секретариат.

Япония занимает 121-е место из 153 стран в Глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума за 2020 год. Это самый большой разрыв в рейтинге среди развитых стран с низкими показателями участия женщин в экономической жизни и расширения их политических прав и возможностей.

Кроме того, бывший премьер-министр Синдзо Абэ выступал за политику “женомики”, направленную на расширение участия женщин в экономике, но активисты говорят, что на рабочем месте и в политике все еще необходимы более радикальные изменения.