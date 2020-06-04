Об этом #Буквам сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик.
Обыски, в частности, проводят Нацполиция под оперативным сопровождением сотрудников Службы безопасности Украины.
Причиной является уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
“Проводит ГСУ НПУ и СБУ. КП расследуется по с. 368 УКУ”, – сказала Блищик.
По данным информагентства “Укринформ”, обыски проходят на юридическом факультете.
- Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и полиции пришли с обысками в Национальный центр Александра Довженко.